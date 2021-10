- Publicidade-

O concurso 2.408 da Mega-Sena foi realizado no último sábado (11) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 04 – 29 – 30 – 38 – 43 – 57.

Uma aposta de Brasília levou sozinha o prêmio de R$ 35.714.240,27.

A quina teve 39 vencedores e cada um levou R$ 39.895,60. Na quadra, 5.568 apostas levaram R$ 866,28 cada.

O próximo concurso (2.417) será no sábado (9). O prêmio é estimado em R$ 3 milhões.