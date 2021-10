Após um ano, menina que teve queimaduras de 3º grau enquanto fazia café no AC faz cirurgia plástica e se recupera em hospital

- Publicidade-

Cirurgia ocorreu há um mês na Fundhacre e Vitória Eduarda se recupera no Hospital da Criança em Rio Branco.

Depois de mais de um ano de idas e vindas ao hospital para fazer curativos e dar continuidade ao tratamento, a menina Vitória Eduarda da Silva, de 11 anos, comemora o fim de um ciclo, após passar por uma cirurgia plástica para recuperar o braço, pescoço e parte do tórax. Ela sofreu queimaduras de terceiro grau em um acidente doméstico no ano passado e, desde então, começou a saga para fazer o tratamento semanal.

Internada há pouco mais de 40 dias no Hospital da Criança, em Rio Branco, Vitória comemora a cirurgia e não vê a hora de poder voltar para casa. A menina morava com a família na zona rural da capital acreana e a família precisou se mudar para um bairro na cidade para que ela pudesse fazer tratamento.

E assim ela passou o último ano, de muitas viagens a hospitais e unidades de saúde para fazer os curativos e cuidar das feridas. Recentemente, ela precisou ser internada devido a uma infecção e agravamento das feridas. Depois disso, ela finalmente passou pelo procedimento, segundo contou a mãe, Edileuza da Silva.

“Ela estava fazendo os curativos, mas não estava sarando. Então, acharam melhor internar para tomar os antibióticos e fazer a cirurgia plástica. Faz uma mês hoje [terça, 12] que ela refez o tórax, braço e pescoço”, contou a mãe.

A menina sofreu a queimadura enquanto fazia um café e as chamas do fogão subiram e atingiram a camisa que ela usava. As queimaduras ficaram concentradas em parte do pescoço e peito da criança.

No dia Das crianças, mesmo dentro do hospital, Vitória disse estar feliz e que está bem depois de passar pela cirurgia. “Estou bem. Legal [o Dia Das Crianças] ganhei duas bonecas, um bolo, um bocado de coisas.”

Vitória fez 11 anos em maio deste ano e como esses últimos meses ela dividiu seu tempo entre casa e o hospital, ela chegou a ganhar uma festa de aniversário feita depois pelo projeto “Coração Solidário”, que, com a ajuda de vários parceiros e voluntários, conheceu a história dela. A menina ganhou um verdadeiro dia de princesa, foi para o salão, arrumou o cabelo, fez maquiagem e depois cantou os parabéns junto com a família.

Tudo começou quando um profissional da unidade de saúde onde Vitória faz o tratamento se sensibilizou com a história dela e iniciou uma campanha para ajudar a família. Foi então que o projeto resolveu também ajudar e mobilizar ainda mais pessoas. Além da festinha de aniversário, foram arrecadados sacolões, cama e outras doações para a família da menina.



Vitória fez 11 anos em maio deste ano — Foto: Arquivo pessoal

Nova fase

Vitória precisava fazer curativo duas vezes por semana na unidade de saúde, onde fazia o tratamento com placa. Agora, ela e a mãe comemoram a nova etapa.

“Está muito melhor em vista do que estava. Agora estamos esperando, o médico disse que vai esperar mais um pouco para sarar. Esse processo está demorando um pouco porque quando a gente veio para cá a ferida ainda estava muito grande e precisou fazer raspagem para repor a pele dela”, explicou.

A preocupação de Edileuza é quando sair do hospital. Ela afirma que o apartamento onde estava,foi pedido pela dona e ela não sabe para onde vai quando a filha receber alta.

“A minha preocupação é para onde vou com a Vitória porque não vou ter onde morar, não tenho condições de pagar aluguel caro e vivo apenas com o auxílio emergencial”, lamentou.