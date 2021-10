Após um ano e sete meses, Centro de Línguas retoma aulas presenciais

O coordenador do CEL, Charles dos Santos, disse que o retorno ocorreu de forma integral porque as turmas possuem no máximo 25 pessoas, o que garante o distanciamento social.

“Voltamos com 100% das turmas. Temos 2.093 alunos aqui em Rio Branco e 245 em Cruzeiro do Sul e todos voltaram. Todas as medidas que as outras escolas da rede pública tomaram como o distanciamento, utilização de máscara obrigatório, uso de álcool 70 são as que adotamos”, explicou.