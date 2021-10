Após ser denunciado por assédio sexual e moral, diretor do Hospital de Saúde Mental do AC é exonerado

Exoneração do Halisson Lima de Oliveira foi publicada na edição desta quinta-feira (21) do DOE. Quem assume cargo é médica psiquiatra Caroline Formiga.

Após ser alvo de denúncias de assédio sexual e moral contra servidores, o diretor do Hospital de Saúde mental do Acre (Hosmac), Halisson Lima de Oliveira foi exonerado do cargo.