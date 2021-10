Após quase 2 anos, idosos voltam a se reunir em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Depois de dois anos, o público da terceira idade pôde voltar a ter dia de lazer e socialização em Cruzeiro do Sul, nessa terça-feira,26, em comemoração ao dia do idoso que foi celebrado no dia 01 de outubro.

O local escolhido para o encontro dos amigos da terceira idade foi a sede do Sinteac.

De acordo com a coordenadora do Centro do Idoso em Cruzeiro do Sul, Graziela Ramos, esse momento foi preparado para que eles pudessem ter um dia diferente do que viveram nos últimos dois anos.



Para isso tiveram autorização da secretaria municipal de saúde com a exigência de alguns critérios. “Antes de fazermos essa atividades, fizemos um mapeamento dos idosos que já tomaram a primeira, segunda e até terceira dose de vacinação e seguindo também protocolos de prevenção.”

Seu Manoel Leonardo tem 60 anos e estava acompanhado da esposa dona Vitória da Silva Lima de 70 anos. O casal disse que já estava com saudades de ver seus amigos e das festas. “ Estava sentindo muita falta, pois são dois anos sem ver nossos amigos”.