Após morte do filho, Wanessa Camargo reúne família, faz anúncio e desmorona com relato: “No clima”.

Wanessa Camargo, após perder um bebê, compartilhou nas redes sociais uma foto ao lado dos outros dois filhos, João e José. Ela mostrou que eles estavam acompanhando o Show dos Famosos, na Globo.

Depois de sofrer um aborto espontâneo, no início do ano, a musa havia dado uma pausa na carreira e somente agora tem reassumido sua agenda artística. O atual foco dela são as apresentações do quadro do Domingão.

Competindo com nomes como Fiuk e Glória Groove, Wanessa tem sido um dos destaques do Show dos Famosos. Ela já performou como Céline Dion e Madonna, chamando atenção de Luciano Huck, dos jurados e, principalmente, do público.

No último domingo, ela mostrou que toda a família estava junta para acompanhar o anúncio da apresentação dela. “Já estamos no clima para assistir ao Show Dos Famosos! Reúna todo mundo e venha me assistir”, disse a musa.