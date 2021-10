Após bicicletas perderem freios, crianças batem em muro e precisam ser levadas de helicóptero a hospital

- Publicidade-

Um grave acidente envolvendo duas meninas de 11 e 13 anos mobilizou militares do Corpo de Bombeiros na tarde deste domingo (24/10) em Caeté, na Grande BH. De acordo com a instituição, elas andavam de bicicleta e se chocaram contra um muro. A suspeita é que as bikes tenham perdido os freios.

Segundo a Polícia Militar, as meninas desciam a Rua Joaquim Simões da Silva Ratto, quando as bicicletas teriam perdido os freios, fazendo com que elas se chocassem contra um muro da Avenida Jair Dantas.

O impacto foi forte e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisou levar, inicialmente, as garotas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caeté.

Em seguida, devido à gravidade do acidente, o Corpo de Bombeiros foi acionado para levar as meninas de helicóptero até o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Duas aeronaves foram deslocadas para transportar as vítimas.

Fonte: Correio Braziliense