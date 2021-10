Apontado como matador em série, Ricardinho Vitorino tem pena reduzida pela Justiça

- Publicidade-

Em julgamento realizado em 10 de junho desse ano, o Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri condenou Ricardinho Vitorino de Souza a 28 anos, 6 meses e 5 dias de prisão.

O réu foi considerado culpado pela execução do jovem Ítalo Charife. O crime aconteceu em janeiro do ano passado no bairro Conquista. A vítima foi executada a tiros, sem ter qualquer chance de defesa.

No último dia oito a sentença foi reformada pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Os desembargadores acataram parcialmente um recurso impetrado pela defesa de Ricardinho Vitorino de Souza. A advogada do réu alegou que houve erro no tocante a fixação da pena referente ao homicídio qualificado. Com a decisão a sentença foi reduzida para 26 anos, 3 meses e 22 dias.

No dia 21 do mês passado Ricardinho foi condenado a 17 anos pela morte de Carlos Alberto da Silva.