Apesar de alto índice no estado, casos de diarreia começam a cair em Cruzeiro do Sul

A secretaria de estado e saúde montou uma sala de situação para monitorar quase 20 mil casos de diarreia registrado no Acre. Uma equipe está na região do Juruá para avaliar o aumento expressivo de casos principalmente no município de Cruzeiro do Sul.

A secretaria municipal de saúde também está fazendo o monitoramento. “A equipe do ministério já está na cidade há 15 dias. Estamos investigando esses casos para descobrirmos o que está fazendo com que esses casos aumentem. Até o final da semana, teremos o relatório do ministério da saúde”.

No último levantamento realizado na semana epidemiológica 38, são mais de 19,9 mil pessoas com a doença.

Ao todo as 11 cidades estão em alerta máxima para os aumentos de casos. ”Em Cruzeiro do Sul o número de casos de diarreia começou a se elevar a partir da semana 28 e a partir da semana 35 os casos começaram a reduzir, porém continuamos em alerta máximo”.