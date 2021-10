Antonio Calloni exalta parceria com Letícia Sabatella em ‘O Clone’: ‘Ela fez um trabalho brilhante’

- Publicidade-

No dia 4 de outubro está de volta ao “Vale a Pena Ver de Novo” a novela que trouxe a riqueza da cultura árabe para os telespectadores brasileiros. “O Clone“, escrita por Gloria Perez, foi exibida há 20 anos, mas muitos personagens ainda estão vivos na memória do público, como Mohamed e Latiffa. O ator Antonio Calloni, que viveu o comerciante, relembra o sucesso do casal e conta como foi contracenar com Letícia Sabatella: