Aneel deve assinar contrato do1º leilão de transmissão de 2021 do Acre nesta segunda

- Publicidade-

Nesta segunda-feira, 4, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Ministério de Minas e Energia devem assinar os contratos de concessão de leilão de transmissão de energia elétrica nº 1/2021, onde o Acre está contemplado.

O leilão foi realizado em junho e negociou cinco lotes com empreendimentos de transmissão de energia elétrica, que propiciarão investimentos de R$ 1,3 bilhão.

Os empreendimentos, com prazo de conclusão de 36 a 60 meses, contemplarão, além do Acre, os Estados do Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Estima-se a criação de 3.057 empregos diretos.