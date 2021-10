Andar de ônibus vai ficar mais barato: Tião Bocalom assinará decreto

- Publicidade-

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, assinará, nesta segunda-feira, 18, ás 9h, no auditório da FIEAC, o decreto de redução da tarifa do transporte público na capital.

Atualmente, os usuários do transporte coletivos pagam R$ 4,00, após a assinatura passarão a pagar R$ 3,50.

Vale ressaltar que, após a assinatura, o Decreto entra em vigor, 05 (cinco) dias úteis após a sua publicação no Diário Oficial, conforme o parágrafo único do art. 107 da Lei Orgânica do Município de Rio Branco, cabendo à Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS e empresas operadoras, desde logo, a adoção das medidas que se fizerem necessárias para o cumprimento do disposto neste Decreto.