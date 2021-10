Amigos realizam CARREATA em homenagem ao jovem KAIO MACHADO, em Vista Alegre do Abunã

- Publicidade-

Kaio Machado foi vítima fatal de um grave acidente na noite de domingo, 24, segundo informações, o condutor do veículo, que atingiu o jovem o lançando cerca de 150 metros do impacto inicial, fugiu do local com medo de represálias.

Na noite desta segunda-feira, 25, familiares e amigos de Kaio realizaram uma carreata em homenagem ao jovem, no distrito de Vista Alegre do Abunã.

Dezenas de carros e motocicletas participaram da mobilização que teve como ponto de partida a praça do distrito.

Vídeos: