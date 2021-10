Amigos e familiares de jovem morta em acidente organizam carreata pedindo Justiça

- Publicidade-

Uma Rede de amigos e familiares da jovem Maria Josilayne, morta no dia 29 em um acidente de trânsito na estrada da Floresta, estão organizando uma carreata em que pedem Justiça e punição a motorista que causou o acidente.

A carreata terá concentração na rua Andirá, no bairro Cidade Nova, a partir das 16h, deste domingo,04.

Relembre o caso:

URGENTE : motorista em alta velocidade perde controle do carro, capota invade contramão e mata motociclista.

O veículo, conduzido por uma mulher que não teve o nome revelado, vinha no sentido Shopping / Floresta, possivelmente em alta velocidade, e perdeu o controle em uma curva, bateu na mureta que divide as duas pistas de mão e contra mão, capotou e bateu de frente com a motociclista Maria Josilayne Ferreira Duarte, 24 anos, que vinha no sentido contrário.

A moto de Maria, uma BIZ , ficou completamente destruída.

Socorrista do SAMU ainda tentaram reanimar a vítima, mas infelizmente ela não resistiu.

A condutora do carro, Gabrielly Lima Mourão, 19 anos, foi retirada do veículo, aparentemente sem ferimentos graves, mas bastante abalada e foi encaminhada para o Pronto Socorro.

A perícia foi ao local e deverá emitir um laudo sobre as reais circunstâncias do acidente.