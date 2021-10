AMAZONAS: VÍDEO: Após assediar adolescente, homem é expulso de ônibus a tapas

- Publicidade-

Manaus (AM) – Circula nas redes sociais nesta terça-feira (26), o vídeo de um homem, ainda não identificado, levando uma sequência de tapas de passageiros em um ônibus do transporte coletivo, após supostamente assediar uma adolescente de 13 anos.

De acordo com informações de internautas, o caso teria acontecido dentro do ônibus da linha 640, em Manaus.

Nas imagens, é possível ver o homem que teria idade para ser avô da vítima ao lado dela, deixando a jovem em uma situação extremamente desconfortável, em seguida, um dos passageiros percebe a ação, ordena que o homem saia do ônibus e dá um tapa no rosto do assediador.

Depois disso, vários outros passageiros gritam com o suspeito para que ele saia do coletivo. Ele se levanta, leva vários tapas e socos, e é chamado de ‘Jack’, termo usado no Amazonas para definir um estuprador ou assediador.

Veja o vídeo:

com informações Mix de Notícias