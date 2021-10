AMAZONAS: homem é espancado após esfregar partes íntimas em mulher dentro de ônibus da linha 640

- Publicidade-

MANAUS-AM | Um homem identificado como Márcio Santos, de idade não revelada, foi violentamente espancando nesta noite de segunda-feira (18), dentro do Terminal de Integração T4, que fica na avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Márcio é suspeito de ter colocado suas partes íntimas para fora da vestimenta e esfregado em uma passageira dentro do transporte coletivo da linha 640. A vítima de Márcio acabou gritando dentro do coletivo, fazendo com que os passageiros segurassem o acusado. Em seguida, eles iniciaram uma sessão de espancamento.

A Polícia Militar foi acionada para o local e realizou a prisão do acusado, que teve que ser levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo para receber atendimento médico. O caso deve ser apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.