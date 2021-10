AM: corpo de pescador desaparecido é encontrado sendo devorado por jacaré

Ao lado do jacaré também foram encontrados restos mortais da vítima.

- Publicidade-

Um pescador que estava desaparecido desde o último dia 15 foi encontrado sendo devorado por um jacaré , no município de Novo Airão (a 115 km de Manaus), no Amazonas, nessa quarta-feira (20).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Elias Araújo Chaves saiu para pescar e não retornou mais. No dia 17 de outubro, uma equipe de mergulho saiu do Pelotão Fluvial, em Manaus, rumo a Novo Airão, em busca do pescador. No dia seguinte, o grupo voltou à capital amazonense sem nenhum sinal do homem.

O corpo da vítima foi encontrado por populares sendo atacado por um jacaré. Próximo ao animal havia restos mortais da vítima, que também foram recolhidos.

De acordo com um familiar de Elias, o corpo dele havia sido visto boiando em um lago e, quando a equipe de resgate chegou ao local, se deparou com a embarcação e um jacaré de grande porte. Em seguida, a Polícia Civil foi acionada.