Aleac aprova autorização para contratar US$ 41 milhões junto ao Fonplata

- Publicidade-

Os deputados estaduais aprovaram na Ordem do Dia desta quarta-feira (20), o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que pede autorização de empréstimo de US$ 41 milhões junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata).

A matéria foi aprovada com emenda do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) destinando recursos para o setor da produção rural e sustentável. Ele frisou que são as captações externas que dão folga ao investimento público.

“Cinco autorizações de empréstimos foram apreciadas e aprovadas nesta Casa, a primeira foi lá pelo começo de abril, no início do mandato, e depois as sucessivas, que somam R$ 1 bilhão e 700 milhões. Não conseguiram tomar emprestado R$ 1,00 para comprar um pirulito. Nota zero para a equipe”, pontuou.

O texto-base também recebeu emendas do Roberto Duarte (MDB). “Nós vamos revogar 4 das 5 autorizações que são cheque em branco ao governo do Estado. Eu espero, de coração, que o governo consiga contratar com esse banco”, complementou.

O secretário de Planejamento e Gestão (Seplag) Ricardo Brandão, explicou durante reunião realizada ontem (19) com os parlamentares, que o empréstimo junto ao Fonplata vai financiar obras importantes como a ponte ligando o Bairro 15 à Baixada da Sobral, em Rio Branco, a restauração da rodovia AC-40, do trevo da BR-317 até Plácido de Castro; a urbanização com contenção das margens do Rio Acre, em Rio Branco; a urbanização com contenção das margens do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul e implantação do coletor tronco da bacia do Igarapé Boulevard Thaumaturgo, em Cruzeiro do Sul.