Agências do Banco do Brasil abrirão neste sábado para os servidores da prefeitura receberem o pagamento

A Prefeitura de Rio Branco mais uma vez antecipa o pagamento dos salários dos servidores municipais. De acordo com o secretário municipal de Finanças, Cid

Ferreira, os valores estarão disponíveis já neste sábado, dia 23.

Com isso, a gestão municipal mantém a regularidade do pagamento, cujo cronograma estabelecido é para o dia 25 de cada mês. Com a nova parceria firmada com o Banco do Brasil os vencimentos foram antecipados o que vai possibilitar injeção financeira para aquecer o mercado.

“Nós informamos aos nossos servidores que, por alguma razão, ainda não fizeram o desbloqueio de senha ou a regularização da conta junto ao Banco do Brasil, que compareça a uma das agências que são a Aquiri, Bosque ou Chico Mendes, neste sábado que o banco estará disponibilizando atendimento exclusivo para servidores da prefeitura das 8h às 12h”, explicou Ferreira.

Segundo o superintendente em exercício, André Teles, os serviços que estarão sendo disponibilizados nas agências são: atendimento de saque, cadastramento de senhas, cadastro de biometria e cadastro de aplicativos. “Esse é o nosso objetivo para que o maior número de pessoas consiga receber o seu salário”, disse Teles.

A servidora da prefeitura de Rio Branco, Sara Ribeiro, falou sobre a facilidade da abertura da sua conta. “No meu caso foi simples porque eles me enviaram um SMS autoexplicativo e eu consegui fazer todo o passo-a-passo e deixar a minha conta ativada. E eles estarem atendendo no sábado vai facilitar para muita gente”, disse Sara.

“É de suma importância esse atendimento para os servidores da prefeitura no banco do Brasil. E aproveitem que o banco estará funcionando especificamente para os servidores”, disse a servidora pública, Idalzira Nunes.

De acordo com o servidor, Silas Cavalcante, esse atendimento é fundamental para os servidores que tiveram uma semana muito corrida e que não compareceram ao banco. “Eu vou aproveitar para ire ao banco, regularizar minha conta e receber o salário desse mês”, disse o servidor.