Aeródromo de Porto Walter recebe liberação da Anac

- Publicidade-

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), recebeu a liberação, por parte da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), para utilização do aeródromo de Porto Walter, no interior. A portaria foi publicada pela no Diário Oficial da União, sob o nº 6060, nesta terça-feira, 5 de outubro.

Reforma da pista do aeródromo de Porto Walter. Foto: Ascom/Deracre

Por anos a pista de pouso não recebia manutenção estruturante e vinha tendo apenas serviços de tapa-buracos. O aeródromo havia sido interditado em 2019, por determinação da Anac, por não oferecer segurança a passageiros e aeronaves.

O governo do Estado apresentou um plano de recuperação para a pista e foram realizadas as correções necessárias para a volta das operações diurnas, permitindo que o aeródromo fosse liberado.

Para o diretor de Portos e Aeroporto do Deracre, Sócrates Guimarães, “com muito esforço o governo está realizando esse feito de pavimentar, cercar e sinalizar”.

Governo do Estado apresentou um plano de recuperação para a pista do aeródromo de Porto Walter. Foto: Ascom/Deracre

A revitalização do aeródromo garantiu a volta das atividades de pousos e decolagens durante o dia e passa a beneficiar cerca de 40 mil pessoas. “É mais um compromisso do governador Gladson Cameli sendo concretizado. Garantimos a revitalização e agora os munícipes vão poder se deslocar para outros lugares. É um desejo do governador que o aeródromo realize voos noturnos e nós vamos buscar meios para que isso aconteça”, diz o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Em breve o governador Gladson Cameli deve entregar o aeródromo de Marechal Thaumaturgo, que está em processo de finalização para posterior solicitação do registro da Anac.