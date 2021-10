Adolescente é flagranteado por matar o pai a marteladas e encaminhado ao MP da Redação

- Publicidade-

O adolescente, de 17 anos, que confessou ter matado a martelada o próprio pai, o professor da Unir, Ângelo de Oliveira, 51 anos, na madrugada deste sábado (16), foi flagranteado pelo crime análogo ao homicídio qualificado na Central de Flagrantes. O delegado plantonista da Central de Flagrantes lavrou o auto de apreensão em flagrante pela prática do ato infracional análogo ao crime homicídio qualificado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Na decisão, o delegado encaminhou o adolescente ao Ministério Público para que seja decidido pela representação do Judiciário.



O crime



De acordo com informações apuradas pela Polícia Militar, a cunhada da mãe do menor acionou a Polícia informando que ele teria assassinado o próprio pai.

Quando os policiais chegaram na residência, eles conversaram com a mãe do adolescente e entraram na casa. Dentro do quarto, em cima da cama, os militares encontraram Ângelo com a cabeça completamente ensanguentada. Uma equipe do Samu foi acionada, mas quando chegou ao local Ângelo já estava morto.

Aos policiais, a mãe do adolescente relatou que ela e Ângelo, estavam em processo de separação e que havia muitas brigas entre o casal, todas presenciadas pelo seu filho.

A mulher relatou ainda, que pai e filho tomavam remédio controlado. Questionado, o adolescente afirmou aos policiais que na noite de sexta-feira (15), houve uma discussão entre o seu pai e sua mãe.

Após a briga, ele disse que esperou seu pai dormir, pegou o martelo, foi até o quarto e desferiu vários golpes na cabeça da vítima. Ele relatou que não aguentava mais as brigas e humilhações que a vítima praticava contra sua mãe.