Administrador e contador Edvaldo Fortes de Andrade assumirá presidência do Saerb com foco na reversão

Novo presidente do Saerb assume autarquia a convite de Bocalom.

O prefeito Tião Bocalom já escolheu o novo presidente do Serviço Água Esgoto Rio Branco (Saerb). Trata-se do administrador Edvaldo Fortes de Andrade, ex-bancário que foi um dos diretores do Grupo Araújo por 20 anos, e a convite do prefeito Bocalom, no início da gestão, assumiu a diretoria de Previdência da RBPrev. Nesta quinta-feira, 21, Edvaldo Fortes aceitou o convite do prefeito para substituir Pollyana Souza, na presidência do Saerb.

O prefeito Tião Bocalom o apresentou aos servidores como novo diretor-presidente ainda nesta manhã. “Nosso foco, neste momento, é organizarmos a reversão do Saerb com segurança para evitar estresse ao consumidor. Isso é um compromisso do prefeito, que, estamos empenhados em fazer acontecer”, disse Fortes.

O novo presidente disse que ainda está se inteirando dos trabalhos e que sabe o tamanho do desafio. Ratificou que a reversão do Saerb é uma das bandeiras do prefeito Tião Bocalom e que vai buscar implementar no setor público as boas práticas de gestão da expertise que trouxe da iniciativa privada.

O chefe da Casa Civil, Valtim José e outros assessores participaram da cerimônia.