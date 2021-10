Acusado de matar dono de lanchonete é condenado pela justiça, mas permanece em liberdade

- Publicidade-

Matheus Maciel da Silva foi condenado pelo assassinato de Renato Silva dos Santos, mas vai permanecer em liberdade. “Play”, como é mais conhecido, foi julgado na quarta-feira, 13, a sessão ocorreu na 1ª Vara do Tribunal do Júri no Fórum Criminal.

Durante a ação a promotora de Justiça Pauliane Mezabarba pediu a condenação do réu, para a representante do MP o caso foi motivado pela guerra de facções.

Renato Silva dos Santos foi assassinado no dia 12 de março de 2019, o crime aconteceu na lanchonete da vítima, localizada no Loteamento Altamira, região das Placas. Após ser atingido com um tiro a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimento.

Durante o júri o conselho de sentença acatou a tese apresentada pela promotora de justiça, Matheus Maciel foi condenado a 16 anos de prisão, mas ganhou o direito de responder em liberdade.

Após o veredito o réu deixou as dependências do Fórum caminhando tranquilamente.