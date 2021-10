Acusado de matar a namorada e jogar corpo em cisterna vai ser ouvido em audiência no Acre

A juíza da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Luana Campos, recebeu denúncia contra os dois em abril deste ano e deu um prazo de 10 dias para que respondessem às acusações por meio de advogado. No mesmo documento, a magistrada converteu a prisão temporária de Gomes em preventiva e expediu mandado de prisão contra ele. Ele está preso, mas Silva segue foragido.

O corpo de Rosiane foi achado na do dia 6 de setembro do ano passado dentro de uma cisterna da casa onde ela morava Travessa JK, bairro Eldorado. A família relatou para a polícia que o último contato com a jovem tinha sido dois dias antes. A vítima tinha um fio enrolado no pescoço e teve o rosto coberto pela blusa que ela vestia.