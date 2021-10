Acreano fica entre os 4 melhores do mundo em torneio de fisiculturismo nos EUA

- Publicidade-

A final ocorreu em Orlando no sábado (10) em Orlando. Dino competiu no campeonato Europa Pro e ficou em segundo lugar, ganhando a vaga para o Mister Olympia.

Conhecido por Dino, o atleta acreano Ramon Queiroz fez história no fisiculturismo ao ficar no top 5 da sua categoria Classic Physique na 57ª edição do Mr. Olympia 2021 em Orlando, nos EUA.

Aos 26 anos, essa foi a segunda vez que o acreano participou de uma competição profissional. A final do evento ocorreu no sábado (9) e, além da torcida, muitos acreanos usaram as redes sociais para enaltecer a dedicação do atleta. Dino competiu no campeonato Europa Pro e ficou em segundo lugar, ganhando a vaga para o Mister Olympia.

Em um vídeo divulgado por seus patrocinadores, Dino agradeceu a todos pela torcida e dedicou a vitória à sua esposa e filho. “Tô muito feliz, me senti muito realizado de pisar no palco do Olympia, muitos duvidaram mas chegamos lá, fizemos nosso trabalho, porque nada é impossível para aquele que trabalha”, disse.