Acreano Feminino: Rio Branco-AC atropela Andirá e conquista o 2º turno

Estrelão vence com facilidade e fecha o returno com 100% de aproveitamento.

Com a goleada por 8 a 0 sobre o Andirá, o Rio Branco-AC conquistou o título do segundo turno do Campeonato Acreano de Futebol Feminino 2021. A partida foi disputada na tarde deste domingo (24), no estado O Florestão, na capital acreana.

As alvirrubras fecharam o returno de forma invicta, foram quatro vitórias em quatro jogos disputados, dezessete gols a favor e apenas três contra. A equipe da estrela, somando os dois turnos, ainda não perdeu na competição e tem apenas um empate, justamente diante das adversárias da finalíssima, um 2 a 2 no primeiro turno.

A decisão do estadual feminino, entre Rio Branco e Assermurb, será disputada em duas partidas, e de acordo com o regulamento o troféu será da equipe que somar o maior número de pontos e não haverá saldo de gols. Em caso de empate na pontuação o campeonato será decidido em disputa de penalidades . O primeiro jogo da final está marcado para a próxima quinta-feira (28). Já o segundo será realizado no dia 4 de novembro. O estádio O Florestão será o palco dos dois confrontos e o horário também será o mesmo, 16h.