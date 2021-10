- Publicidade-

Os últimos dados publicados pelo Ministério da Economia, em setembro de 2021, mostra que o Acre exportou US$ 3,724 milhões e importou US$ 95,4 mil, o que gerou saldo na balança comercial de US$ 3,628 milhões.

Com os valores fechados, o Acre encerrou o período de janeiro a setembro de 2021 mantendo saldo recorde de US$ 36,608 milhões e superando em 49,7% o resultado do mesmo período de 2020, que foi de US$ 24,459 milhões.