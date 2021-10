Acre recebe mais 2 mil doses da vacina AstraZeneca nesta quarta (13) para continuar imunização

O Acre recebeu, na tarde desta quarta-feira (13), mais um lote de vacinas contra a Covid-19. O governo federal enviou no total 2 mil doses da AstraZeneca, que devem ser distribuídas para os municípios do estado.

O lote foi levado para a sede do Programa Nacional de Imunização (PNI) para as doses serem distribuídas aos municípios acreanos. O g1 aguarda resposta do PNI sobre a aplicação das doses que chegaram.

Na segunda (11), o estado um total de 8.190 doses da Pfizer.

De acordo com o governo federal, desde o início da campanha de vacinação, o Acre já recebeu mais de 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid. E o Portal de Transparência do governo acreano aponta que 307.834 pessoas estão totalmente imunizadas contra a doença no estado até esta terça, data da última atualização.

Rio Branco antecipa 2ª dose da Pfizer para 21 dias

A Secretaria de Saúde da capital acreana começou a oferecer a segunda dose da vacina da Pfizer com a redução do intervalo de 60 para 21 dias, a partir do dia 28 de setembro, seguindo a orientação do governo estadual.