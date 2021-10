Acre leva conhecimento de técnicas especiais às forças de segurança da Argentina

- Publicidade-

O coordenador do Curso Operacional Integrado da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), tenente-coronel da Polícia Militar do Acre (PMAC), Assis Martins dos Santos, encerrou, nesta segunda-feira, 18, mais uma agenda de intercâmbio institucional entre Brasil e Argentina. O oficial vem se destacando dentro e fora do país por sua vasta experiência como operador e instrutor de Técnicas de Operações Especiais, com trabalhos reconhecidos em cinco países.

Nesta missão, o tenente-coronel acreano atuou como instrutor e palestrante para aos profissionais de segurança pública na Argentina, sem qualquer ônus para o governo acreano. O convite partiu do Monsenhor Adrian Guedes, com assento na Presidência da República daquele país, onde atua como uma espécie de General Honorário das forças policiais, com assessoramento direto do subcomissário Francisco Vicente, da Polícia da cidade de San Nicolas, Província de Buenos Aires.

No Brasil, como mobilizado da Força Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, comandou missões e coordenou treinamento em 22 estados da federação e no Distrito Federal, incluindo a capacitação das equipes da Força Nacional que atuaram na segurança da Copa do Mundo de 2014.

O deslocamento ao país estrangeiro, com autorização para o uso de uniformes e insígnias miliares, bem como iniciar tratativas para estreitar os laços de amizade e cooperação entre Argentina e Brasil, teve anuência prévia do Comando-Geral da Polícia Militar e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, com comunicação formal ao Gabinete do Governador.

“Posso afirmar que a Argentina sabe que existe um Batalhão de Operações Especiais (Bope), uma Secretaria de Segurança Pública de excelente qualidade, em um estado fincado no interior da selva Amazônica, porque em todas as agendas que cumpri, disse de onde eu vim e quem eu estava ali representando”, asseverou Assis dos Santos, que está prestes a completar 30 anos a serviço da Polícia Militar acreana, onde ingressou como soldado em 1992.

O secretário de Segurança Pública, Paulo Cézar Rocha dos Santos, analisou como extremamente positiva a agenda desenvolvida pelo militar do Acre na Nação vizinha e manifestou o interesse de ampliar esse tipo de cooperação internacional em vários níveis de conhecimento.

Ainda na Argentina

A atuação do oficial acreano na Argentina incluiu instruções de Técnicas Especiais de Patrulha em Áreas de Alto Risco; Combate Urbano; visitas técnicas de intercâmbio e palestras para cadetes e instrutores nas Escolas de Formação e Centro de Capacitação e Treinamento, na cidade de San Nicolas, e na Escola de Formação da Polícia Penitenciária, na cidade de La Plata, ambas na Província de Buenos Aires.

“No âmbito das aulas especificas que são ditas na escola de cadetes, o tenente-coronel Assis dos dos Santos, da Polícia Militar (Bope) da República Federativa do Brasil, palestrou sobre Procedimentos de Segurança e Liderança”, declarou o subcomissário Francisco Vicente, responsável pelo gerenciamento da Escola de Capacitação e Treinamento. Ao lado do major Angel Delgado, Vicente acompanhou todas as atividades de intercâmbio.

Homenagem

O oficial acreano participou como convidado da inauguração do Centro de Treinamento Federativo de Bombeiros, localizado na cidade de cidade de Tapalque, onde dividiu palanque com o ministro Estadual da Segurança Pública, Sergio Berni, e o governador da Província de Buenos Aires, Axel Kicilof.

Na ocasião, o TC Assis dos Santos foi homenageado com a comenda comemorativa do CEFEB da República da Argentina, entregue pelas mãos do comandante-geral dos Bombeiros, chefe Lugea Nestor.

Em retribuição, em nome do governo do Acre, da Sejusp e da PMAC, o oficial entregou ao Monsenhor Adrian Guedes, ao subcomissário Francisco Vicente, e a demais autoridades da Província de Buenos Aires, um quadro com o símbolo das Forças de Operações Especiais do Brasil.