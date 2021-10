Acre está há três dias sem registro de focos de incêndios e melhora qualidade do ar

- Publicidade-

Devido há três dias sem o registro de focos de queimadas segundo dados do satélite de referência do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Com isso, os sensores da Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar do Acre, mostram que as condições de poluição atmosférica melhoraram consideravelmente em relação aos últimos meses.

No entanto, vale lembrar que o Estado permanece com 8.006 focos detectados neste ano contra 8.062 do ano anterior. Apenas três municípios concentram 42,3% dos focos de queimadas no Acre em 2021 – Feijó, Tarauacá e Sena Madureira.