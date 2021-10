Acre é um dos poucos estados que aumentou investimentos em Educação neste ano

- Publicidade-

De acordo com levantamento divulgado pela Rede de Pesquisa Solidária em Políticas Púbicas e Sociedade, o Acre figura entre as nove unidades da federação que não reduziram despesas líquidas com Educação em comparação com os primeiros semestres de 2019 e 2021, ano que está sendo marcado pelo retorno das aulas presenciais após quase dois anos de paralisação das aulas presenciais devido a pandemia do novo coronavírus.

O boletim técnico aponta que, além do Acre, Pará, Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Roraima, Espírito Santo e Distrito Federal também apresentaram a mesma tendência de gastos com educação pública. Em dezoito estados brasileiros, as despesas foram menores nos períodos confrontados.

O governo acreano tem feito grande esforço para garantir o retorno das aulas com toda segurança necessária para estudantes, professores e demais servidores. No último dia 4 de outubro, o ano letivo presencial foi retomado em 495 escolas da rede pública estadual. Até novembro, 100% das unidades de ensino retomarão suas atividades.

Ao tomar conhecimento do estudo, o governador Gladson Cameli afirmou que os dados positivos refletem a seriedade de como sua administração lida com a Educação. Para o gestor, assegurar aprendizagem de qualidade e um futuro com mais oportunidades aos jovens acreanos é prioridade máxima.

“Quero ser lembrado como o governador que cuidou das nossas crianças. Desde o início do nosso governo, tenho feito o possível para não decepcioná-las. Infelizmente, não contávamos com uma pandemia, que acabou atrapalhando nosso planejamento. Mesmo assim, essa pesquisa mostra que, com todas as dificuldades enfrentadas, o Acre não deixou de priorizar o ensino público”, comentou.

A gestão de Gladson Cameli tem sido marcada por grandes investimentos para a melhoria da área educacional. O governo tem priorizado a contratação de professores efetivos, os estudantes da rede pública ganharam uma refeição extra da merenda e fardamento gratuito, novos ônibus foram adquiridos para o transporte escolar na zona rural, reforma de escolas estaduais e ampliação do ensino cívico-militar.

“Nossa luta é por um Acre desenvolvido e com mais oportunidades para todos. Só alcançaremos essa meta se investirmos, principalmente, em educação. Temos feito a nossa parte e os números comprovam que estamos avançando. Com muito trabalho, dedicação e fé em Deus, vamos conquistar nossos objetivos”, argumentou.