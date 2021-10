Acre é o 12° estado que mais vacina contra Covid-19 no Brasil, diz levantamento

- Publicidade-

Foi divulgado por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI) apontam que o estado do Acre é o 12º na relação nacional de estados que mais aplicaram a vacina em relação às doses distribuídas às secretarias municipais.

Os dados destaca que os números, são referentes até o último dia 22 de setembro. Até o momento, ao menos 58,38% do público de 12 a 17 anos já recebeu a primeira dose e 82,7% da população já foi imunizada.

O Acre recebeu do Ministério da Saúde nesta terça-feira, 5, mais lotes de vacina contra a Covid-19, sendo 10.500 doses do imunizante da Fiocruz/AstraZeneca e 7.020 do produzido pela farmacêutica Pfizer. O imunizante da Pfizer será utilizado para a aplicação da dose de reforço para idosos acima de 60 anos, imunossuprimidos e profissionais da Saúde, enquanto a vacina da Fiocruz/AstraZeneca será destinada às segundas doses.