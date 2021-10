Acre contabiliza um novo caso e uma morte por Covid-19 nesta sexta-feira (22), aponta boletim

Há 14 pacientes internados nos hospitais de referência, dos quais 10 com teste positivo para a Covid. O estado tem 45 exames de RT-PCR à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux.

O Acre está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de 9.840,8 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em cada 100 mil habitantes é de 206 já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 2%.

Dos 70 leitos disponíveis na rede SUS em todo o Acre, quatro estão ocupados. Com isso, a taxa de ocupação dos leitos aumentou para 6%. São 50 leitos em Rio Branco e 20 em Cruzeiro do Sul.

Números e mortes

Das 1.843 mortes, 1.072 eram homens e 771 mulheres. Do total de vítimas, 1.227 tinham acima de 60 anos. Dentre os óbitos, 1.017 deles tinham alguma comorbidade, porém, verifica-se que 825 das pessoas que evoluíram para o óbito não tinham histórico de comorbidades.

Moradora de Rio Branco, a mulher de 48 anos deu entrada no dia 10 de outubro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e faleceu nessa quinta (21).

Maiores taxas de contaminação a cada 10 mil habitantes: