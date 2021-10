- Publicidade-

O encontro foi promovido nesta sexta-feira, 01, pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), por meio do seu presidente, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), a pedido do primeiro secretário da casa, deputado Luiz Gonzaga (PSDB).

O evento foi transmitido pelo canal oficial da Aleac na plataforma do Youtube:

Acompanhe aqui: