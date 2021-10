ACIDENTE GRAVE: Vítimas ficam presas às ferragens e são retiradas com vida por Bombeiros

- Publicidade-

Dois homens que nao tiveram a identidade revelada, foram vitimas de um acidente de trânsito grave na manhã do último sábado, 09, em que ficaram presos às ferragens do veículo.



Bombeiros militares do 4°BEPCIF e da Polícia Militar fazendo uso de equipamentos de salvamento e desencarcerador hidráulico, conseguiram retirar as duas vítimas com vida das ferragens e colocá-las com segurança na Viatura do Serviço Móvel de Urgência- SAMU, que as conduziram ao Pronto Socorro da cidade de Cruzeiro do Sul, interior do estado do Acre.



De acordo com informações o acidente ocorreu na estrada que liga os municípios de Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul.