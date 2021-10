Acidente em Cruzeiro do Sul deixa motorista e passageiro presos nas ferragens de veículo; assista

- Publicidade-

Na manhã deste sábado (09), mais um acidente de trânsito foi registrado em Cruzeiro do Sul. O motorista conduzia seu carro na Rua Javary, próximo da Avenida Mâncio Lima, e ao descer uma ladeira o veículo teria apresentado defeito no sistema de freios, por conta disso, o carro chocou-se com uma caixa de lixo e veículo capotou.

A guarnição de Trânsito, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar atendimento as vítimas.

O motorista e o passageiro ficaram presos nas ferragens e precisaram ser retirados pelos bombeiros. As vítimas, que fraturaram os membros superiores e tiveram algumas escoriações, receberam os primeiros atendimentos ainda no loca e em seguida foram encaminhadas ao Pronto Socorro.



A perícia técnica esteve no local. O condutor do veículo não estava em condições de realizar o teste do bafômetro. O veículo foi conduzido ao pátio credenciado por estar em desacordo com Art 230 – XVIII do CTB, que prevê infração grave conduzir o veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança. A multa é de R$ 195.23.