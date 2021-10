Ação na justiça impede que prefeitura de Cruzeiro do Sul recupere trecho danificado na Rua Major Assis de Vasconcelos

- Publicidade-

Ação na justiça é uma das causas que impede a prefeitura de Cruzeiro do Sul de recuperar trecho danificado

Há mais de cinco anos, moradores de determinado trecho da rua Major Assis de Vasconcelos, que fica próxima a garagem da Secretaria Municipal de Obras, vem buscando junto a prefeitura uma solução para o desmoramento que causou a interdição da rua. No entanto, os anos se passaram e já está no terceiro prefeito e a rua segue fechada.

A moradora Camila Conceição, diz que as pessoas já estão cansadas de esperar pelo poder público, que promete e não resolve nada. “O secretário de obras veio aqui na minha casa, disse que ia resolver, mas hoje em dia ele nem me atende. Eu queria saber se pelo menos alguém poderia fazer um trabalho de emergência. Os vizinhos colocam a culpa em mim porque entrei com uma ação na justiça para que a prefeitura arrumasse a rua .”

A equipe entrou em contato com o secretário de obras Josinaldo Batista,que por mensagem respondeu que o local foi feito pelo programa Ruas do Povo em uma outra gestão do governo do estado e com ação da justiça a responsabilidade é do Depasa. Já o gerente do Depasa em Cruzeiro do Sul não respondeu a equipe até o final da reportagem.