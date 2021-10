Academia de Polícia Civil do Acre promove aperfeiçoamento a delegados e agentes no Alto Acre

- Publicidade-

O governo do Acre, por meio da Academia de Polícia Civil do Acre (Acadepol), formou duas turmas na manhã desta segunda-feira, 05, no curso de Entradas Táticas e faz parte da capacitação continuada destinado a agentes e delegados dos municipios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri.



A oferta do curso é uma das orientações da Direção-Geral de Polícia Civil que vem sendo prioridade da gestão atual, para que a instituição siga com o trabalho de aprimoramento dos conhecimentos dos seus agentes.







Essas sao as décima segunda e décima terceira turmas a se formarem no mesmo curso. A interiorização da capacitação continuada dos agentes de Policia Civil deve atingir todos os municipio do Acre até o final deste ano.

O objetivo das ações de aperfeiçoamento é a continuidade da excelência na oferta de um serviço de qualidade à população. Esse é o décimo terceiro curso ofertado pela instituição somente em 2021, contemplando 34 agentes e delegados da Regional do Alto Acre.





O treinamento tem duração de 30 horas-aula e envolve técnicas de entrada tática em ambientes, ministradas em aulas teóricas e práticas.

Todo o efetivo da Polícia Civil, incluindo capital e interior, passará pelo aperfeiçoamento, o que gera um nivelamento dos agentes no enfrentamento à criminalidade.