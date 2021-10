Absurdo: Gasolina sobe 16 centavos e o preço chega à R$ 7, 29 em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Postos de combustíveis de Cruzeiro do Sul, já estão repassando aos clientes o aumento do preço da gasolina anunciado na semana passada pela Petrobras. A estatal reajustou o combustível em 7,2% na venda para as distribuidoras, a partir do último sábado (9), além de ter corrigido o valor do gás de cozinha (GLP) na mesma proporção.

Com isso, a gasolina no município, que custava R$ 7,13, passou para R$ 7,29 centavos. Um aumento de 16 centavos. A reclamação de consumidores, nas bombas de combustíveis já começou no momento de abastecer.

Segundo um gerente de posto, os revendedores de Cruzeiro do Sul absorveram dois aumentos de valores menores, porém com esse último, o repasse ao consumidor foi inevitável. “Foi necessário repassar o mesmo, muito embora o valor repassado seja inferior ao recebido pela Br distribuidora. Repassamos R$ 0,16 na gasolina, inferior ao R$ 0,20 anunciado e repassado pela Br e R$ 0,21 no diesel, também inferior aos R$ 0,30 anunciados e também repassado pela Br”.