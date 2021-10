A duas semanas do Dia de Finados, cemitérios públicos de Rio Branco têm mato alto e muros quebrados

Na capital, a prefeitura administra quatro cemitérios oficiais, são eles: Jardim da Saudade, São João Batista, São Francisco e Cruz Milagrosa. A equipe fez um giro pelos três primeiros, que são os mais visitados no Dia dos Finados.

A primeira parada foi no Cemitério Jardim da Saudade, na parte alta da cidade. Logo de cara, a equipe percebeu que o cemitério não possui identificação com o nome do local. Nos fundos, parte do muro caiu e não há qualquer divisória entre os túmulos e a rua. Uma cerca chegou a ser construída no lugar do muro, mas acabou sendo depredada por vândalos.

O mato também está alto, não há calçadas dentro do espaço e alguns entulhos estão jogados na área do cemitério. Outra parte do muro está caindo e sendo segurada por árvores.

Cemitério São Francisco tem muro quebrado e túmulos depredados em Rio Branco — Foto: Murilo Lima/Rede Amazônica

A equipe também esteve no Cemitério São Francisco, que também tem alguns problemas estruturais, entre eles, alguns túmulos estão deteriorados e abertos. Falta calçamento para que as pessoas possam circular e parte do muro ameaça cair.