80% das vítimas de arma de fogo entre jovens no Brasil são negros

Adolescentes negros com idade entre 15 e 19 anos são 80% das vítimas de arma de fogo no Brasil nessa faixa etária. Os dados foram revelados pelo Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil, divulgado nesta sexta-feira (22/10) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

De acordo com os dados, cerca de 15% do total de mortes violentas intencionais nessa faixa etária são provenientes de intervenção policial. Só em 2020, 787 mortes de crianças e adolescentes de 10 a 19 anos ocorreram durante operações da policia.

O levantamento analisou dados de Boletins de Ocorrência, obtidos por meio da Lei de Acesso a Informação, de 34.918 mortes violentadas entre jovens nos últimos cinco anos em todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. Dessas, 31 mil ocorreram entre adolescentes de 15 a 19 anos.

Nesta quarta-feira (19/10), mais um jovem negro entrou para essa estatística. Gabriel Augusto Hoytil Araújo, de 19 anos, foi baleada na cabeça e na coxa por um grupo de policiais civis durante uma operação no Morro do Piolho, comunidade da Zona Sul de São Paulo. Ele morreu enquanto almoçava uma marmita.

Os dados mostram que crianças e adolescentes negros são a maior parte das vítimas de mortes violentas em todas as faixas etárias, mas esse número aumenta conforme a idade. Entre os adolescentes de 15 e 19 anos, esse percentual sobe para 92%.

Violência sexual

O Panorama também apontou que a cada hora cinco crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual no Brasil. Nos cinco anos analisados, o país registrou 180 mil casos de violência sexual, uma média de 45 mil por ano.

Em relação a violência sexual, o perfil das vítimas são meninas. Elas correspondem a 80% dos casos. Um terço das vítimas tinha menos de 10 anos.

Fonte: Correio Braziliense