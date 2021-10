7ª parcela do auxílio emergencial começa a ser paga nesta semana

- Publicidade-

A partir desta semana, a Caixa Econômica Federal dará início à última rodada de pagamentos do auxílio emergencial. A 7ª parcela do benefício será creditada em conta poupança social a partir do dia 20 de outubro. Nascidos em janeiro serão os primeiros contemplados.

Ainda sem confirmações oficiais, a 7ª parcela do auxílio emergencial será a última da renovação de quatro ciclos que teve início em julho. Como forma de manter a população vulnerável assistida, o governo estuda viabilizar a partir de novembro o programa Auxílio Brasil, substituto direto do Bolsa Família.

Para quem faz parte do público geral de beneficiários do auxílio, o benefício é repassado em duas etapas, a primeira com o depósito em conta poupança social digital, e a segunda por meio da fase de saques e transferências, que é quando o trabalhador pode retirar o dinheiro em espécie dos bancos.

Calendário 7ª parcela do auxílio emergencial 2021

Veja a seguir as datas de depósito, saques e transferências da última parcela do benefício:

Público Geral

Mês de nascimento Data do crédito em conta Data para saque em dinheiro Janeiro 20 de outubro 01 de novembro Fevereiro 21 de outubro 03 de novembro Março 22 de outubro 04 de novembro Abril 23 de outubro 05 de novembro Maio 23 de outubro 09 de novembro Junho 26 de outubro 10 de novembro Julho 27 de outubro 11 de novembro Agosto 28 de outubro 12 de novembro Setembro 29 de outubro 16 de novembro Outubro 30 de outubro 17 de novembro Novembro 30 de outubro 18 de novembro Dezembro 31 de outubro 19 de novembro

Inscritos no Bolsa Família – Ordem de repasse obedece o dígito final do Número de Identificação Social (NIS)

Dígito final do NIS Data de pagamento 1 18 de outubro 2 19 de outubro 3 20 de outubro 4 21 de outubro 5 22 de outubro 6 25 de outubro 7 26 de outubro 8 27 de outubro 9 28 de outubro 0 29 de outubro

O valor de repasse do programa foi estabelecido com base na composição das famílias beneficiárias. As quantias podem ser de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375. No caso de famílias com um único integrante, o valor pago é de RS$ 150 por mês. Já aquelas com mais de uma pessoa, o saldo é de RS$ 250. Por fim, lares chefiados por mulheres sem cônjuge ou companheiro, e com mais de uma pessoa, o benefício tem valor de RS$ 375.

O cidadão que está com dúvida sobre o recebimento de parcelas do auxílio emergencial pode entrar em contato com a central telefônica da Caixa, pelo número 111. O horário de atendimento vai de segunda a domingo, das 7h às 22h. Outro meio de saber mais sobre o benefício é através do próprio site da Caixa.