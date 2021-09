Xand Avião fica com sequelas após passar por covid-19

- Publicidade-

Xand Avião ainda está com sequelas da covid-19 mesmo um ano depois de ter contraído a doença. O cantor revelou que vem sofrendo com falta de memória, o que lhe atrapalha durante os shows.

O músico relatou sobre sua situação durante participação no Encontro com Fátima Bernardes desta quarta-feira (15). Ele estava entre os convidados do programa como atração musical do dia e acabou entrando no assunto.

Quadro do matinal, o Bem Estar levou ao ar uma reportagem sobre sequelas causadas pelo coronavírus. Durante a atração, a apresentadora Michelle Loreto passou informações sobre um tratamento em estudo no Brasil.

O tratamento tem como objetivo cuidar de sintomas da doença, como depressão, insônia e dor muscular. No quadro do Encontro, ela informou que algumas pessoas que relatam dor de cabeça, insônia e ansiedade meses após se recuperarem da covid-19.