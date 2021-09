Whindersson Nunes faz duro desabafo após morte de filho

- Publicidade-

O comediante Whindersson Nunes confessou aos seguidores que acordou nesta terça-feira (31), cheio de saudades no peito. Através do Twitter, o famoso desabafou sobre a falta que sente do seu filho, João Miguel.

Apesar do sentimento de saudade do pequenino, que foi fruto do seu relacionamento com a influenciadora digital Maria Lina, o artista se mostrou bem resolvido e disse que logo iria passar.

“Acordei com tanta saudade do João Miguel. Queria ter conhecido aquele cara. Ele ia ser um cara legal, mas vai passar”, declarou o garotinho morreu poucos dias após seu nascimento, após ter um parto prematuro em maio deste ano.

“Evito conversar sobre isso com alguém porque sei que vão falar algo que vou ficar chateado, e fico mesmo. ‘Talvez Deus estivesse preparando algo’. Não amigo, não acredito que Deus faça um game com o filho dos outros não, fique na sua”, finalizou.

Entre os comentários, os fãs se mostraram solidários e enviaram mensagens de apoio ao ídolo. “Pior coisa só mundo é religioso sem noção consolando os outros“, criticou um admirador.

“Né. Eu ouvi tanto isso… Ainda dói. Já se passaram 8 anos e ainda dói! Daí falam: como você ainda tá triste? Você teve outra filha! Ah sim claro, filho agora é tênis, estragou um, compra outro. Pqp viu”, disse uma seguidora.

Declaração ao filho

Depois de anunciar a morte do filho, Whindersson confessou que estava muito abalado com tudo o que estava vivendo, mas em meio ao período que João Miguel ficou internado no hospital, ele chegou a escrever uma canção em sua homenagem.

“Para João Miguel… Filho, escrevi essa música no hospital, queria que você ouvisse na sua saída, atestando o maior milagre. E você saiu, não pra casa, mas pra melhor casa, ao lado do melhor”, escreveu ele.

“Desculpa as pessoas falarem de você, tão pequeno, sem você poder se defender. Eu realmente tento entender… Talvez seja um dos motivos d’Ele ter suado sangue na oração do Getsêmani. Deve ser muito difícil amar toda a humanidade até o último segundo. Ele amou tanto que pingava sangue do seu corpo, de tanto amor por nós. E eu tento não odiar quem desejou mal ao meu filho, mas eu sou humano, meu coração parece que vai sumir pra dentro e engolir meu peito”, continuou.

E continuou: “Tão lindo. Me vi em você, sonhei com você nos meus braços subindo no palco. Tanto, filho, tanto… Amei te conhecer filho, do fundo do meu coração. Amei ter te visto, amei as 24 horas com você, cada pulinho na barriga da mamãe, cada cambalhota, e me desculpa por toda essa gente. De onde você está vão te dar entendimento.”