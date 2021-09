WhatsApp começa a parar de funcionar em vários celulares, confira quais

- Publicidade-

Em novembro, diversos modelos de celulares considerados defasados vão deixar de acessar ao aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. De acordo com especialistas, não há muito o que se fazer, caso seu celular conste na lista, ou você deverá trocar o aplicativo de mensagens, ou terá de trocar de celular.

A medida veio a ser anunciada pela própria empresa, e consta celulares Android e iOS (sistema operacional dos celulares da Apple), que segundo o próprio WhatsApp, esses aparelhos defasados não terão compatibilidade com os novos recursos do mensageiro.

Celulares que não vão ter mais WhatsApp

Confira a lista de celulares que não terão mais acesso ao WhatsApp a partir de novembro:

Apple – iPhone SE, iPhone 6S e iPhone 6s Plus

Samsung – Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core e Galaxy Ace 2

LG – LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, e Optimus F3Q

ZTE – ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 e Grand Memo

Huawey – Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S e Ascend D2

Sony – Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L e Xperia Arc S

Demais aparelhos – Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 e THL W8.

Nova atualização do WhatsApp gera polêmicas

Chegou ao WhatsApp uma nova atualização que gerou muita polêmica ao longo desta semana, a atualização diz respeito a atualização de paleta de cores que acabou mudando a interface do aplicativo com novos tons de verde.

Contudo, apesar de a atualização ter desagradado parte dos usuários do aplicativo, essa atualização já estava prevista para ingressar ao WhatsApp. Contudo, apesar de a atualização já ter sido anunciada, não havia uma data prevista para quando seria implementada a nova mudança, que acabou ocorrendo nesta última quinta-feira (16).

Além disso, uma nova função que está em teste pelo WhatsApp é a possibilidade de enviar imagens como se fossem adesivos no mensageiro. As informações são do WABetaInfo. A função permitirá converter facilmente uma imagem em adesivo, algo que até hoje exige o uso de aplicativos de terceiros.