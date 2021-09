VULNERÁVEL: Menina de 13 anos foge de casa e namorado é detido por estupro

- Publicidade-

A Polícia Militar conduziu para a Central de Flagrantes um adolescente de 15 anos por estupro de vulnerável a uma menina de 13 anos no bairro Cidade do Lobo, na zona Sul da capital de Rondônia.

Conforme consta em ocorrência, a menina teria fugido de casa no sábado (11) e o pai dela após verificar nas redes sociais conseguiu descobrir onde a filha estava.

Na noite de domingo (12) o pai foi até a residência do acusado e encontrou a filha com ele. O adolescente informou que namorava com a menina e a mãe dele sabia. A mulher contou que imaginava que os pais da garota também tinham conhecimento do namoro deles.

A Polícia Militar foi acionada e apreendeu o adolescente por estupro de vulnerável.

A Lei diz que manter relacionamento com pessoa de idade menor que 14 anos é considerado estupro de vulnerável, mesmo tendo o consentimento da vítima.