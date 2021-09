Vulcão Cumbre Vieja entra em erupção nas Ilhas Canárias

- Publicidade-

Após ter seu nível de alerta alterado há cerca de uma semana, o vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção nas Ilhas Canárias, no fim da manhã deste domingo (19). Por volta das 11h15 no Brasil e às 15h15 no horário local, as autoridades anunciaram o início da erupção. A mudança do grau de alerta sobre o vulcão foi responsável pelo surgimento de notícias sobre um possível tsunami que atingiria o Brasil e a Bahia, caso a erupção acontecesse. Mesmo com o evento, a chance de provocar tsunami é remota

Mais cedo, ainda neste domingo, o governo das Ilhas Canárias anunciou que o vulcão estava com “nível de atividade máximo”. Apesar de ter assustado baianos na última semana, mesmo com a erupção, as chances de ocorrer um tsunami capaz de afetar a Bahia e a costa nordestina são baixíssimas.

Ao Metro1, especialista explicou que a teoria que previa a possibilidade de um tsunami tem 20 anos e pouca probabilidade de se concretizar. Uma nota técnica assinada por universidades baianas também detalhou as razões por trás da teoria e do seu baixo risco de ocorrer.