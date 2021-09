Vulcão capaz de gerar tsunami no litoral do Brasil entra em alerta amarelo

- Publicidade-

Um vulcão localizado na ilha La Palma, na costa do continente africano, pode provocar um tsunami capaz de atingir todas as Américas, com o Norte e Nordesde do Brasil regiões de maior impacto. A informação de alerta amarelo foi dada pelo portal MetSul Meteorologia.

O Plano Especial de Proteção Civil e Atenção às Emergências de Risco Vulcânico das Ilhas Canárias (Pevolca) elevou o nível de alerta de verde para amarelo. Quando acionado, a população deve se prevenir e ficar atenta as mudanças. Além disso, a atividade vulcânica e sísmica passa a ser monitorada intensamente.

O vulcão batizado de Cumbre Vieja, está adormecido há décadas e começou a dar sinais de atividade moderada nos últimos dias. O Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias, Involcán, descreveu o movimento como “uma mudança significativa” no vulcão, ligada ao fenômeno conhecido como intrusão magmática, um processo que ocorre dentro da crosta terrestre em que o magma se aproxima da superfície.

Segundo a meteorologia, somente em caso de grande erupção, um tsunami afetaria todas as áreas costeiras banhadas pelo Oceano Atlântico, o que inclui todo o litoral do Brasil, do Rio Grande do Sul ao Amapá. Por isso, pesquisadores estão sempre alerta no vulcão de Las Palmas.