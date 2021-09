VIOLÊNCIA: Homem executado com tiros foi torturado antes de morrer em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Um crime com características de execução foi registrado na noite desta quinta, 2, na zona rural de Cruzeiro do Sul. Um homem de 51 anos, identificado como Paulo César Tavares da Silva, foi encontrado morto e com sinais de tortura na residência dele em um Ramal da Variante . A vítima estava com as mãos amarradas para trás e com tiros na região da cabeça.

O comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, cel. Evandro Bezerra, contou que uma espingarda foi roubada da casa mas ele crê em uma execução. ” Ainda estamos fazendo rondas pelo local em busca dos autores “.