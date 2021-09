VÍDEO: Mulher bate boca e fica “puta” e mostra seios para policiais

- Publicidade-

A Polícia Militar de Brusque, no Estado de Santa Catarina precisou lidar com uma situação, no mínimo, inusitada. Após o carro de uma mulher quebrar na rodovia Antônio Heil em Brusque, ela se alterou, discutiu com os policiais e ainda mostrou os seios.

O caso ocorreu no sábado 4 de setembro às 11h15, às margens da rodovia. Segundo informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar um veículo que estava bloqueando a via.

Ainda segundo a PM, o condutor teria deixado o carro e saído do local. Porém, vídeos registrados por pessoas que estavam no estacionamento mostram que os agentes da PM localizaram a condutora do carro, mas o que sucede o encontro pode ser classificado como uma grande confusão.

As imagens mostram o carro parado entre a saída da vaga e a pista da rodovia. Uma das rodas do carro está torta e a mulher desce do veículo já alterada e discute com os policiais.

A discussão segue, com a motorista ficando cada vez mais alterada e os policiais tentando contornar a situação. Alguns tentam colocar a roda no lugar e retirar o carro da pista, enquanto outros acompanham a cena um pouco afastados.

Em determinado momento, a mulher tira os seios para fora do top que estava vestindo e grita seu nome para os policiais. Não é possível entender todas as palavras proferidas por ela por conta da distância do vídeo e do som dos carros.

VÍDEO